Abbonda di cellette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbonda di cellette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARNIA

Significato/Curiosita : Abbonda di cellette

Del cardinale borromeo. dopo quasi quattordici anni trascorsi in una celletta di 1,50 per 2,50, murata la porta e la finestra «in modo che non vedesse...

L'arnia è il ricovero artificiale dove vive la colonia di api domestiche, principalmente apis mellifera, e dove, come nella struttura naturale dell'alveare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 ottobre 2022

