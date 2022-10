Vive tra valli e vette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vive tra valli e vette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONTANARO

Significato/Curiosita : Vive tra valli e vette

Maggiori vette e le alte valli dell'indo, del sutlej e del sang-po. si tratta di fasci di catene non ancora ben studiate, di cui una delle principali è quella...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi montanaro (disambigua). montanaro (montanar in piemontese) è un comune italiano di 5 128 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

