Una dea punica - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : TANIT

Significato/Curiosita : Una dea punica

Possa corrispondere alla dea punica tanit (ta-nit). platone nel timeo afferma che i cittadini di sais la accomunavano alla dea greca atena. mario tosi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tanit (disambigua). tanit o tinnit (in lingua fenicia , tnt) era una divinità fenicia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

