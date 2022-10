Uccello acquatico con zampe lunghe e rosse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello acquatico con zampe lunghe e rosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : CAVALIERE D ITALIA

Disambiguazione – "uccello" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi uccello (disambigua). gli uccelli (aves linnaeus, 1758) sono una classe...

Il cavaliere d'italia (himantopus himantopus) è un uccello acquatico della famiglia dei recurvirostridi. gli adulti sono lunghi dai 33 ai 40 cm e possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

