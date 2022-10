Tipo di spaghetti forati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di spaghetti forati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BUCATINI

Significato/Curiosita : Tipo di spaghetti forati

Significati, vedi spaghetti (disambigua). gli spaghetti sono un particolare formato di pasta prodotta esclusivamente con semole di grano duro e acqua...

I bucatini sono un tipo di pasta lunga, simili a dei grossi spaghetti forati. i bucatini sono tipici della città di roma che li abbina a condimenti forti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

