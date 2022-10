Un tipo di antico pavimento a mosaico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di antico pavimento a mosaico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LITOSTROTO

Significato/Curiosita : Un tipo di antico pavimento a mosaico

Altri significati, vedi mosaico (disambigua). il mosaico è una tecnica policroma, ottenuta mediante l'utilizzo di frammenti di materiali, nata in mesopotamia...

Dell'"ecce homo" e nella scena conclusiva, fa condurre fuori gesù nel litostroto-gabbata (il cortile interno della fortezza antonia) e tutti i protagonisti...

