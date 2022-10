Superiore in monastero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Superiore in monastero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ABATE

Significato/Curiosita : Superiore in monastero

Vedi monastero (disambigua). il monastero è un complesso di edifici destinati alle monache o ai monaci di differenti religioni. il lemma "monastero" entra...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi abate (disambigua). abate è il titolo spettante al superiore di una comunità monastica di dodici... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

