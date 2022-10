Lo sono i vegetali che crescono nei campi coltivati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i vegetali che crescono nei campi coltivati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARVENSI

Significato/Curiosita : Lo sono i vegetali che crescono nei campi coltivati

Altri cereali da clima caldo, come il sorgo, crescono nei climi aridi. i cereali della stagione fredda crescono spesso in climi temperati. la maggior parte...

L'equiseto dei campi (equisetum arvense l., 1753) è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia equisetaceae. appartiene alla grande divisione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con sono; vegetali; crescono; campi; coltivati; sono nobildonne; sono le prime in Kenya; Lo sono i tempi lontani; sono vicine in taxi; Motivo ornamentale con tralci vegetali ; Parassiti di animali e vegetali ; Accomuna i vegetali ai piedi; Volume o luogo che cataloga piante e vegetali ; crescono anche sulle rocce; crescono negli orti; La flora e la fauna che crescono in alta quota; crescono sotto il naso; Relativo alla coltivazione dei campi ; Schermitrice veneziana e campi onessa paralimpica; I calciatori centrocampi sti di rottura; Un campi one del mondo del 1982; Vasti terreni coltivati ; Terreni coltivati ad alberi che danno baccelli; Terreni coltivati a frutta e verdura; Un terreno con alberi coltivati ; Cerca nelle Definizioni