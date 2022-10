Lo sono i parlanti nativi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i parlanti nativi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo sono i parlanti nativi

Lingue per numero di parlanti totali al 2022 (ethnologue, 2022). le 45 lingue più parlate al mondo mettendo insieme i parlanti madrelingua e non-madrelingua...

Poliglotta, era in grado di esprimersi e di esibirsi, oltre che nelle sue due madrilingue inglese e francese, anche in tedesco, spagnolo, italiano e greco. nato...