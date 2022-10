Un segnale tra le onde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un segnale tra le onde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BOA

Significato/Curiosita : Un segnale tra le onde

le onde radio o radioonde, in fisica, sono radiazioni elettromagnetiche, appartenenti allo spettro elettromagnetico, nella banda di frequenza compresa...

Significati, vedi boa. boa, pseudonimo di kwon bo-ah (, , gwon boalr, kwon poamr; guri, 5 novembre 1986), è una cantante sudcoreana. boa ha pubblicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

