Scrisse Il giardino dei Finzi Contini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse Il giardino dei Finzi Contini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BASSANI

Significato/Curiosita : Scrisse il giardino dei finzi contini

– se stai cercando l'omonimo film, vedi il giardino dei finzi contini (film). il giardino dei finzi-contini è un romanzo di giorgio bassani del 1962...

Al 1980. bassani nacque a bologna il 4 marzo 1916 da una benestante famiglia ebraica originaria di ferrara, figlio di angelo enrico bassani (1885-1948)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

