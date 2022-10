Rifare il pezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rifare il pezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BISSARE

Significato/Curiosita : Rifare il pezzo

Peraltro di qualità deludente. si rese perciò necessario rifare il pezzo, e ciò avvenne il giorno successivo su diciannove nastri. spicca l'armonica...

La torre bissara, detta anche torre di piazza, è una torre civica che si affaccia su piazza dei signori di vicenza, affiancandosi alla celebre basilica...

