Quella da pesca può avere il mulinello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella da pesca può avere il mulinello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CANNA

Significato/Curiosita : Quella da pesca puo avere il mulinello

Vorranno mulinelli agili e scattanti anche con capienza inferiore e per i secondi il mulinello consiste in un disco dove riavvolgere il filo a fine pesca, visto...

Estensione l'intera pianta (canna di palude, canna da zucchero, canna di bambù) canna – comune in provincia di cosenza canna – isola della scozia appartenente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con quella; pesca; avere; mulinello; È celebre quella di Trevi; quella di Saqqara è in Egitto; quella gastrica... svuota lo stomaco; quella pubblica è ciò che pensa la maggioranza; Arpone per pesca re seppie o polpi; Approfittare di situazioni ambigue: pesca re nel __; I fili per pesca re; Arpioni per la pesca ; avere notizia; Con le corna all inferno si può avere per capello; avere residenza in un luogo; A base di uova, si rigira per avere ragione; Un mulinello nell acqua; Un mulinello che inghiotte; Il filo avvolto nel mulinello ; Girare facendo mulinello ; Cerca nelle Definizioni