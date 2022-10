Quella anofele trasmette la malaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella anofele trasmette la malaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZANZARA

Significato/Curiosita : Quella anofele trasmette la malaria

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi la zanzara (disambigua). la zanzara è un programma radiofonico trasmesso da radio 24 e condotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con quella; anofele; trasmette; malaria; C è anche quella abbreviata; quella da pesca può avere il mulinello; È celebre quella di Trevi; quella di Saqqara è in Egitto; Malattia causata dalla puntura dell anofele ; La malattia trasmessa dalla zanzara anofele ; trasmette re nel tempo; trasmette re una malattia infettiva; Un modo di trasmette re video in Internet; Sono utili per trasmette re la conoscenza; La zanzara che trasmette la malaria ; Inocula la malaria ; Il suo blu si usa per medicine contro la malaria ; Cerca nelle Definizioni