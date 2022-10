Il punto in cui un pianeta è più vicino alla Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il punto in cui un pianeta è più vicino alla Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PERIGEO

Significato/Curiosita : Il punto in cui un pianeta e piu vicino alla terra

Superficiali piuttosto basse (tra -120 e -14 °c) e un'atmosfera molto rarefatta, è il pianeta più simile alla terra tra quelli del sistema solare. le sue...

Specifica solo l'ora disambiguazione – "perigeo" rimanda qui. se stai cercando il gruppo musicale, vedi perigeo (gruppo musicale). anche gli oggetti orbitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

