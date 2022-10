Proprio della famiglia di Lorenzo il Magnifico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proprio della famiglia di Lorenzo il Magnifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MEDICEO

Significato/Curiosita : Proprio della famiglia di lorenzo il magnifico

Significati, vedi lorenzo de' medici (disambigua). lorenzo di piero de' medici, detto lorenzo il magnifico (firenze, 1º gennaio 1449 – villa medicea di careggi...

Palazzo mediceo di ottaviano, va distinto dall'omonimo edificio gentilizio presente a via chiaia a napoli. ^ cenni storici - palazzo mediceo, su comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

