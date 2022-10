Preziosa... come una sezione matematica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preziosa... come una sezione matematica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AUREA

Significato/Curiosita : Preziosa... come una sezione matematica

Senza avvertire alcuna frattura concettuale - i rapporti tra matematica applicata e matematica teorica. luca pacioli venne in contatto con numerosi artisti...

La sezione aurea o rapporto aureo o numero aureo o costante di fidia o proporzione divina, nell'ambito delle arti figurative e della matematica, indica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con preziosa; come; sezione; matematica; Una pietra preziosa spesso nera; Pietra preziosa spesso nera; Pietra preziosa di colore viola; Quella d oro è molto preziosa ; Volare come api; come un linguaggio... che andrebbe ripulito; come tra; Autentica come la fede; sezione della casa greca dedicata alle donne; sezione di un testo che racchiude un argomento; sezione di molti siti web; La sezione delle Alpi con la cima dell Argentera; Un settore della logica matematica ; Incognita matematica ; La matematica inglese Lovelace; Ramo della matematica che studia le figure tridimensionali; Cerca nelle Definizioni