Pregare in bello stile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pregare in bello stile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORARE

Significato/Curiosita : Pregare in bello stile

Bambini si radunavano in brigate che spesso si azzuffavano tra loro. le donne si raccoglievano nelle varie abitazioni per pregare in speciali occasioni o...

Laborare est orare: frase tardo latina, dal significato letterale: «lavorare è pregare» e senso traslato «anche il lavoro, se fatto con la giusta intenzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Per Raffaella Carrà l amore era bello da lì in giù; La Cabello della televisione; Accomodato su uno sgabello ; bello pulito, lucente; Nuotatore dallo stile anfibio; Uno stile degli Anni Venti; stile di arredamento tedesco del primo 800; Fanno... stabile lo stile