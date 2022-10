Porre nella tana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porre nella tana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANNIDARE

Significato/Curiosita : Porre nella tana

Natale, lo portano nella tana del bau bau, un mostro con le sembianze di un grosso sacco di iuta animato, che lo imprigiona nella sua casa e intende mangiarlo...

Del documento. annidare blocchi di codice all'interno di elementi inline. dimenticare le virgolette per delimitare gli attributi. annidare gli elementi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con porre; nella; tana; Sottoporre ad un tormento corporale; Sottoporre alla pressione del piede; Arte giapponese di disporre i fiori; Predisporre per la semina; Segue Cagnano nella Provincia dell Aquila; Il classico innamorato nella commedia dell arte; Risiedono nella regione di Venezia; Semi essicati usati nella tahina e nei croccanti; La Mannino comica palermitana ; L isola napoletana con la baia di Sorgeto; Allontana to da tutti; Quella del freddo... attana glia;