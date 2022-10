Piccoli velieri da pesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccoli velieri da pesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TARTANE

Significato/Curiosita : Piccoli velieri da pesca

Sul lungomare. è anche chiamata storicamente la "città dei mille bianchi velieri". il centro della città di camogli che occupa la vallata a ponente del...

La tartana è un'imbarcazione a vela dotata di un unico albero a calcese con vela latina alle volte affiancata da un fiocco. quando le tartane erano armate... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con piccoli; velieri; pesca; Organismo piccoli ssimo come un batterio; piccoli mobili con cassetti di fianco ai letti; piccoli legumi verdi e tondi; piccoli corsi d acqua, fiumiciattoli; Tiranti dei velieri ; Funi dei velieri ; Piccoli e veloci velieri ; Le foni dei velieri ; Quella da pesca può avere il mulinello; Arpone per pesca re seppie o polpi; Approfittare di situazioni ambigue: pesca re nel __; I fili per pesca re; Cerca nelle Definizioni