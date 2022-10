Per i Romani era CIX - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per i Romani era CIX. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CENTONOVE

Significato/Curiosita : Per i romani era cix

Stai cercando altri significati, vedi 109 (disambigua). il 109 (cix in numeri romani) è un anno del ii secolo. 15 agosto - gemma di saintonge, santa francese...

Disambiguazione – "centonove" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi 109 (disambigua). centonove è il numero naturale che segue il 108 e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con romani; Il I fu re di romani a; Ermes, il messaggero degli dei per i romani ; Per gli antichi romani era una nobile morte; Diede filo da torcere ai romani ai tempi di Catone; Cerca nelle Definizioni