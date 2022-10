Paul, massimo rappresentante del puntinismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paul, massimo rappresentante del puntinismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SIGNAC

Significato/Curiosita : Paul, massimo rappresentante del puntinismo

L'opera di paul cézanne, paul gauguin, georges seurat, noto esponente del movimento pittorico del puntinismo e paul signac (fondatori del divisionismo)...

Disambiguazione – "signac" rimanda qui. se stai cercando il comune francese, vedi signac (francia). paul signac (parigi, 11 novembre 1863 – parigi, 15... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con paul; massimo; rappresentante; puntinismo; paul , astrattista elvetico; paul , ex calciatore inglese; paul o, città del Brasile; Il paul fra i Beatles; massimo titolo di studio in Italia: __ di ricerca; Prezzo massimo di vendita stabilito d autorità; Il Papa: __ massimo ; Il limite massimo del fido; Un rappresentante dei lavoratori; Un rappresentante diplomatico; Spetta al rappresentante ; rappresentante medievale del sovrano; Il Georges pittore pioniere del puntinismo ; I movimenti come l'Impressionismo e il puntinismo ; Cerca nelle Definizioni