Osso dell avambraccio - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : RADIO

Significato/Curiosita : Osso dell avambraccio

La spalla e il gomito. le ossa dell'avambraccio sono due, il radio e l'ulna. il radio è l'osso laterale dell'avambraccio, è costituito da due estremità...

radio – tecnologia elettronica che utilizza le onde elettromagnetiche per le telecomunicazioni o altri scopi radio – apparecchio elettronico che permette...

