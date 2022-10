Omar che fu calciatore e allenatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Omar che fu calciatore e allenatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SIVORI

Significato/Curiosita : Omar che fu calciatore e allenatore

Enrique omar sívori (san nicolás de los arroyos, 2 ottobre 1935 – san nicolás de los arroyos, 17 febbraio 2005) è stato un calciatore e allenatore di calcio...

Di omar sívori, su figc.it, figc. omar sivori, su myjuve.it. enrique omar sivori, su napolistat.it. (en) roberto mamrud, enrique omar sívori - international...

