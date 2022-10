Un obbligazione che non richiede lo stacco di cedole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un obbligazione che non richiede lo stacco di cedole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ZERO COUPON

Significato/Curiosita : Un obbligazione che non richiede lo stacco di cedole

di emissione o di acquisto), sia mediante il pagamento di cedole (fisse o variabili) durante la vita del titolo. alla scadenza dell'obbligazione lo stato...

Un'obbligazione zero-coupon (nota anche come zero-coupon bond, abbreviato zcb) è un'obbligazione il cui rendimento è calcolato come differenza tra la somma... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con obbligazione; richiede; stacco; cedole; Una garanzia su un obbligazione di terzi; Hanno un'obbligazione verso i creditori; richiede voce e orecchio; richiede allenamento costante; Che richiede una grossa spesa; Lo richiede l allenatore di pallacanestro; Tendenza al distacco da un gruppo sociale, politico o artistico; Nel salto in lungo c è quella di stacco ; stacco tra vocali; Ridurre il distacco ; Cerca nelle Definizioni