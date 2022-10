Non levigata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non levigata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RUVIDA

Significato/Curiosita : Non levigata

Di pietra, opportunamente levigata e quindi disegnata con una matita grassa, ha la peculiarità di trattenere nelle parti non disegnate (dette contrografismi)...

Solo per i fiammiferi accendibili ovunque che, sfregata su una superficie ruvida composta da vetro macinato intorno ai 3,0-3,2 decimi di millimetro e mescolati... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

