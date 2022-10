Non dato in locazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non dato in locazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SFITTO

Significato/Curiosita : Non dato in locazione

Differenti figure di locazione: locazione di beni mobili, in particolare beni mobili registrati; locazione di beni immobili non urbani oppure urbani....

Bianche" e delle abitazioni (segnalavano pubblicamente gli appartamenti sfitti da occupare - anticipando di molti anni il fenomeno degli squatter), organizzavano... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

