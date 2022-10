Neonato, lattante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Neonato, lattante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BEBÈ

Significato/Curiosita : Neonato, lattante

Alimentare dominante, il bambino viene definito "lattante". nel corso dello sviluppo umano, il neonato è la fase successiva a quella fetale, che termina...

Altre definizioni con neonato; lattante; In bocca al neonato ; neonato della pecora; Grassoccio, come un neonato in salute; Abitino leggero che si metteva indosso al neonato ; Bottiglia speciale con cui si nutre un lattante ; Il mangiare del lattante ; Per la poppata del lattante ; Un pasto del lattante ; Cerca nelle Definizioni