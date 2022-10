In modo discontinuo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In modo discontinuo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : A FASI ALTERNE

Significato/Curiosita : In modo discontinuo

Opera in modo discontinuo quando il carico assorbe correnti basse ed in modo continuo con livelli di carico elevati. il limite tra modo discontinuo e continuo...

Vi risiede, a fasi alterne, con la compagna clara curcio e il loro figlio federico palladini. per un periodo il locale è stato affittato a samuel piccirillo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

