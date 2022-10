Misurano la pressione arteriosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misurano la pressione arteriosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : SFIGMOMANOMETRI

Significato/Curiosita : Misurano la pressione arteriosa

Viene convenzionalmente chiamata pressione del sangue la differenza tra la pressione esercitata dal sangue arterioso sulle pareti dei vasi (forza per...

Strumento per assicurare la massima precisione. sebbene l'uso degli sfigmomanometri manuali sia ancora diffuso, oramai i misuratori elettronici sono di...

