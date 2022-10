Luogo adibito a spettacoli cinematografici o teatrali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo adibito a spettacoli cinematografici o teatrali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ODEON

Significato/Curiosita : Luogo adibito a spettacoli cinematografici o teatrali

Oltre gli anni cinquanta: a causa della crescente popolarità degli spettacoli cinematografici, i gestori delle sale teatrali minori si videro costretti...

odeon 24 è un'emittente televisiva privata italiana a diffusione interregionale oggi gestita dal gruppo sciscione. in passato, con la denominazione odeon... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

