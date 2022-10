Leso ma non ferito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leso ma non ferito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONTUSO

Significato/Curiosita : Leso ma non ferito

Pubblicazione abbia trasceso il diritto-dovere di informare il pubblico e abbia leso la dignità (...) della ragazza ritratta. a tutti, infatti, è stato dato modo...

Può essere classificato come contundente oppure penetrante. il trauma contuso e le lesioni penetranti hanno diversa fisiopatologia e decorso clinico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

