John, vincitore di due premi Nobel per la fisica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: John, vincitore di due premi Nobel per la fisica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BARDEEN

Significato/Curiosita : John, vincitore di due premi nobel per la fisica

Premio nobel per la pace. segue un elenco dei vincitori del premio nobel per la pace. il premio viene assegnato annualmente dal comitato per il nobel norvegese...

John bardeen (madison, 23 maggio 1908 – boston, 30 gennaio 1991) è stato un fisico e ingegnere elettrotecnico statunitense. è l'unico ad aver vinto due... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

