Grosso setaccio - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : CRIVELLO

Significato/Curiosita : Grosso setaccio

grosso. nel caso ad esempio di aggregato 4/20 (d/d) risulta che xx è la percentuale del passante (in massa) al setaccio 20 mm pari a yy al setaccio 4 mm;...

Metodo del crivello di eratostene. crivello :: [int] crivello = crivello' [2..] where crivello' :: [int] -> [int] crivello' (p:ps) = p : crivello' [i | i... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

