Grande borsa da viaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande borsa da viaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SACCA

Significato/Curiosita : Grande borsa da viaggio

Ftse mib della borsa di milano, e nel dax della borsa di francoforte. nel 1998, dalla fusione dei gruppi credito italiano (formato da credito italiano...

sacca, frazione del comune di esine, in valle camonica sacca, frazione del comune di goito, in provincia di mantova sacca, frazione del comune di colorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Vasta, molto grande ; Separava la Cina dalla Mongolia: grande __ Cinese; Pappagallo con piumaggio bianco e grande ciuffo; grande confusione; Donne che impegnano i propri soldi in borsa ; Rimborsa ta, indennizzata; In borsa vale denaro, in un opera è il suo nome; FTSE, indice di borsa ; viaggio fotografico; Un viaggio ... con MSC o Costa; Periodo di riposo dal lavoro, spesso in viaggio ; Oggetto portato da un viaggio come ricordo;