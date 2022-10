Giorgio che cantava Barbera e champagne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giorgio che cantava Barbera e champagne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GABER

Significato/Curiosita : Giorgio che cantava barbera e champagne

Omonimo, vedi giorgio gaber (album). disambiguazione – "gaber" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gaber (disambigua). giorgio gaber, pseudonimo...

Altre definizioni con giorgio; cantava; barbera; champagne; giorgio tra gli stilisti; giorgio a Londra; Il giorgio fondatore di una casa di moda omonima; Il giorgio che ha ricevuto il Nobel per la fisica; Nessun rimpianto, nessun __, cantava no gli 883; Il Luigi che cantava Ciao amore, ciao; cantava Disco bambina: Heather __; cantava Non, je ne regrette rien; Creò disegni animati con barbera ; Il Giorgio di barbera e champagne; Gatto e topo creati da Hanna & barbera ; I cartoni come quelli di Hanna e barbera ; Vino italiano che somiglia allo champagne ; Una tipologia di champagne ; Così è il fondo delle bottiglie di champagne ; Un cocktail con champagne ; Cerca nelle Definizioni