Fonazione di certe lettere - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : VOCE MODALE

Produzione verbale, quell'insieme di suoni (vibrazioni acustiche prodotte dalle corde vocali durante la fonazione, se si eccettuano i click come "tsk...

Contrastino la voce modale con la mancanza di voce; in inglese, molte ostruttive apparentemente espresse non hanno di solito voce modale. in logopedia, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Lo sono certe pietre adatte per cuocere alimenti; Il Ligabue cantautore di certe notti e Leggero; Poco importanti o piccole... come certe lettere; Dà il nome a certe secche di fronte a Livorno; Numero con due lettere ; Prime lettere di Kant; Elettrotreno in tre lettere ; Prime lettere d affari;