Fiume del Sudafrica - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : VAAL

Significato/Curiosita : Fiume del sudafrica

Questa lista elenca i principali fiumi del sudafrica. auob brak buffels caledon crocodile river (mpumalanga) crocodile river (west) doring fish river...

Il fiume vaal è il più importante tributario dell'orange, in sudafrica. la sua sorgente è situata sui monti drakensberg, nella provincia di mpumalanga... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

