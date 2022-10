Fini, intenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fini, intenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : METE

Significato/Curiosita : Fini, intenti

Corrente proposta italia. fini e rauti furono i più votati e andarono al ballottaggio, dove anche impegno unitario sostenne fini e quest'ultimo, trentacinquenne...

Andrea mete – doppiatore italiano levin mete öztunali – calciatore tedesco marco mete – doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista italiano mattias... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con fini; intenti; Confini d America; Quelli del marchio Regina non fini scono mai; Si usa per scrivere... cose non defini tive; Infini to nel tempo; E bene raggiungere quella d intenti ; intenti , obiettivi; Segreti intenti ; Esplicitare gli intenti : mettere le carte in __; Cerca nelle Definizioni