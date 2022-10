Film diretto da David Lean che vinse a Cannes - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Film diretto da David Lean che vinse a Cannes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : BREVE INCONTRO

Significato/Curiosita : Film diretto da david lean che vinse a cannes

Il dottor živago (doctor zhivago) è un film del 1965 diretto da david lean, con omar sharif, julie christie e geraldine chaplin. tratto dall'omonimo romanzo...

breve incontro (brief encounter) è un film del 1945 diretto da david lean, vincitore del grand prix du festival international du film al festival di cannes... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con film; diretto; david; lean; vinse; cannes; Hanna di tanti film diretti da Fassbinder; Un film con Sharon Stone; Il Day-Lewis protagonista del film Il filo nascosto; Con Jean-Louis Trintignant nel film Il sorpasso; Contratto a premio diretto in Borsa; Film diretto da Ridley Scott con Lady Gaga; In senso figurato, uno scontro diretto ; Nota Del diretto re; Un corpo... come quello del david di Michelangelo; Fu la prima capitale del regno di david ; Un opera come il david di Michelangelo; david filosofo; Al primo complean no è solo una; Elean or, celebre attivista e first lady; Lo si deve fare con le candeline al complean no; Sono famose quella di Noè e dell Allean za; Sfidò e vinse Atena; Lo vinse anche Montale; Li vinse Carlo Magno; Il Ruggeri che vinse Sanremo con Mistero nel 1993; È vicina a cannes ; Città della costa azzurra tra Nizza e cannes ; Il mare di cannes ; Qui... a cannes ; Cerca nelle Definizioni