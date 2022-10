Fiacco, apatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiacco, apatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Fiacco, apatico

Vivere. l'apatia si distingue dalla depressione in quanto il paziente apatico non prova disagio per la sua condizione, mentre la depressione si correla...

Le crisi atoniche sono forme di epilessia caratterizzate da perdita temporanea del tono muscolare. le crisi atoniche possono essere parziali o generalizzate;...