Il fatto di non saper fare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fatto di non saper fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INCAPACITÀ

Significato/Curiosita : Il fatto di non saper fare

Lingua inglese, anche nelle grafie knowhow o know how, traducibile come "saper fare" o "competenza") si intendono le conoscenze e le abilità operative necessarie...

Necessitano di un terzo che li tuteli. si distinguono tre tipi di incapacità: incapacità assoluta. in questa categoria vengono racchiusi i minorenni; dopo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con fatto; saper; fare; Indica l origine di un manufatto ; Non autentico, fasullo, contraffatto ; È fatto di uno scambio di battute; Pieno e soddisfatto dal cibo; Vuole soddisfarla... chi ha smania di saper e; Il non saper leggere e scrivere; Deve saper fare ridere; Filosofo greco che sa di non saper e; Aiuta a fare centro; Spinge le palline su un ampio campo per fare buca; Sparecchiare: fare __ rasa; Si può fare di vimini o con una palla da basket; Cerca nelle Definizioni