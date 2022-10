Fatte passare dallo stato solido allo stato liquido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatte passare dallo stato solido allo stato liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISCIOLTE

Significato/Curiosita : Fatte passare dallo stato solido allo stato liquido

Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. nel glossario non sono inclusi i proverbi, che sono un...

L'ossigeno disciolto, solitamente abbreviato od, è un parametro chimico utilizzato per caratterizzare l'idoneità alla vita, per esseri viventi che utilizzano...

