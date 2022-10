Falsificato, non autentico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Falsificato, non autentico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPURIO

Significato/Curiosita : Falsificato, non autentico

L'autenticità riguarda ciò che è autentico, genuino, ossia che non è falso o falsificato e che può dimostrarsi o imporsi come vero. il termine diretto...

L'allenatore vdi calcio, vedi renato spurio. spurio è un nome proprio di persona italiano maschile. alterati: spurino femminili: spuria alterati: spurina catalano:... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con falsificato; autentico; Il contrario di falsificato ; falsificato ri, fingono di essere qualcun altro; Imitato, falsificato ; Un noto arancio della Sicilia... falsificato ; Non autentico , fasullo, contraffatto; Opposto all autentico ; Non autentico , apocrifo; autentico , naturale; Cerca nelle Definizioni