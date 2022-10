Un elemento che compone certi perimetri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un elemento che compone certi perimetri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LATO

Significato/Curiosita : Un elemento che compone certi perimetri

Porzione di piazza, furono rinvenuti sottoterra «certi belli sassi et prede piccade antiquissime, con certi epitaphi et con scripture bellissime all’antiga»...

lato – in geometria, ciascun segmento che congiunge due vertici adiacenti di un poligono lato – fiume della provincia di taranto lato – antica città sull'isola... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con elemento; compone; certi; perimetri; elemento chimico anche impoverito; elemento rivelatore: cartina di __; elemento chimico con sigla Rb; elemento artificiale transuranico scoperto nel 1952; Le quantità di compone nti in una miscela; La compone il poeta; Un compone nte di un grupppo etnico del Caucaso; Un metallo molto raro per compone nti elettronici; Essere incerti ; Sigla della Posta elettronica certi ficata; Piemontesi... come certi grissini; certi archi lo hanno acuto; Cerca nelle Definizioni