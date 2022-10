Il drammaturgo spagnolo de La vita è sogno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il drammaturgo spagnolo de La vita è sogno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : CALDERON DE LA BARCA

Significato/Curiosita : Il drammaturgo spagnolo de la vita e sogno

Pedro calderón de la barca (madrid, 17 gennaio 1600 – madrid, 25 maggio 1681) è stato un drammaturgo e religioso spagnolo. è considerato l'ultima grande...

Pedro calderón de la barca (madrid, 17 gennaio 1600 – madrid, 25 maggio 1681) è stato un drammaturgo e religioso spagnolo. è considerato l'ultima grande... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con drammaturgo; spagnolo; vita; sogno; Armand, il drammaturgo di La terra è rotonda; Henri, drammaturgo che fu il librettista di Carmen di Bizet; Il drammaturgo de La strana coppia; Clifford, il drammaturgo di Paradiso perduto; Alvaro, cantante spagnolo ; Lo è uno spagnolo o un portoghese; Piatto spagnolo di riso con carne o pesce spa; Angel, letterato spagnolo dell 800; Quello beta è precursore della vita mina A; Studia e scrive della vita delle personalità; Autobiografia del regista Muccino: La vita __; L imitazione che l arte fa della vita ; Si offre a chi ha bisogno di un suggerimento; Non bisogno so del medico; Bisogno so di un medico; Lo è un attività che non ha più bisogno di sostegni; Cerca nelle Definizioni