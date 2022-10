Decisione in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decisione in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DEC

Significato/Curiosita : Decisione in breve

Altri sostengono che pipino il breve, con la complicità del papa, abbia agevolato questa decisione del fratello carlomanno. in quello stesso anno pipino liberò...

Costruttrice di computer e software dec – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di decatur in illinois (stati uniti) dec – codice identificativo dell'ndb... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con decisione; breve; decisione finale del giudice; Lo è la decisione rude ma efficace; Opinione o decisione comune a tutti; Reprimere e criticare con decisione ; Una breve visita... e un opera di Bach: __ e fuga; Ritornello in breve ; Carrellata in breve ; Un breve giorno; Cerca nelle Definizioni