Contratto a premio diretto in Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contratto a premio diretto in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DONT

Significato/Curiosita : Contratto a premio diretto in borsa

Presidente della commissione nazionale per le società e la borsa (consob). dopo essersi laureato cum laude in economia e commercio nel 1961, inizia la sua carriera...

dont (dónt in dialetto zoldano) è una frazione del comune italiano di val di zoldo, in provincia di belluno. sorge sulla riva destra del torrente maè,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con contratto; premio; diretto; borsa; Dissenso, rimostranza un recesso dal contratto ; Elemento del contratto ; La pesantezza del contratto ; Lavoratore assunto con contratto a termine; premio cinematografico; Edward Clyde, premio Nobel per leconomia nel 2004; Il Salvatore poeta che fu premio Nobel; Il José premio Nobel per la letteratura 1998; Film diretto da Ridley Scott con Lady Gaga; In senso figurato, uno scontro diretto ; Nota Del diretto re; Ridley che ha diretto House of Gucci; Grande borsa da viaggio; Donne che impegnano i propri soldi in borsa ; Rimborsa ta, indennizzata; In borsa vale denaro, in un opera è il suo nome; Cerca nelle Definizioni