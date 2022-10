Città portuale dello Stato di Washington - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città portuale dello Stato di Washington. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SEATTLE

Significato/Curiosita : Citta portuale dello stato di washington

(/si'ætl/) è una città portuale sulla costa occidentale degli stati uniti d'america, capoluogo della contea di king, nello stato di washington. situata su...

Principale città dell'area metropolitana di seattle e gli abitanti vengono chiamati seattleite. l'area di seattle era precedentemente abitata da nativi americani... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

città filippina; città dell Albania; città libica; città della Magna Grecia nota anche come Velia; Vi si trova la città portuale di Douala; Un grosso centro portuale greco; Città portuale di Hokkaido; Quello aeroportuale indica la porta attraverso cui passare per imbarcarsi su un aereo; Capitale dello Yemen; I limiti dello slang; Modello acquistabile di trasmissione televisiva; Si chiudono alla fine dello spettacolo; Fatte passare dallo stato solido allo stato liquido; Lo stato degli USA con Tulsa; stato del Medio Oriente con capitale Amman; Lo stato nel cuore di Roma; Quella Bianca è a washington ; Attivista del 900: lo impersona Denzel washington in un film di Spike Lee; Dieci a washington ; È tra lo Stato di washington e la California;