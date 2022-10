Cenacolo di letterati e musicisti che promossero la nascita del melodramma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cenacolo di letterati e musicisti che promossero la nascita del melodramma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : CAMERATA FIORENTINA

Significato/Curiosita : Cenacolo di letterati e musicisti che promossero la nascita del melodramma

Per camerata de' bardi - o camerata fiorentina o, più semplicemente camerata - si intende quel gruppo di nobili che nel xvi secolo si incontravano per... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con cenacolo; letterati; musicisti; promossero; nascita; melodramma; Spicca nel “cenacolo ”; Ci va chi vuol vedere il cenacolo ; Nome dell'artista che dipinse il cenacolo ; Renato tra i letterati ; Un premio per letterati e scienziati; I più sognatori fra i letterati ; Premio per letterati e scienziati; Quello d orchestra guida e conduce i musicisti ; I musicisti ci appoggiano la partitura; Le sanno leggere i musicisti ; Liam e Noel fratelli musicisti degli Oasis; Tale era per nascita Italo Svevo; Che trova la sua origine ancor prima della nascita ; Il periodo fra la nascita e lo svezzamento; La nascita in contemporanea di più figli: parto __; Perfezionò il melodramma italiano; Simile al melodramma , ma con parti dialogate; Fine... di melodramma ; In modo melodramma tico; Cerca nelle Definizioni